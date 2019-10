LÉVESQUE, Pierre



À Laval, le 24 octobre 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé entouré de sa famille, M. Pierre Lévesque, conjoint de Mme Lorraine Lefebvre.Outre sa conjointe il laisse dans le deuil ses deux fils, Gabriel et Mikaël, ses parents Alice Leclerc et Jean-Guy Lévesque, sa soeur Julie (Sylvain) et son frère Sylvio (Valérie), ses beaux-parents, Henriette Lefebvre et Denis Aveine, ses beaux-frères, Raymond, Joel (Patricia), et plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1 novembre de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval.Suivra une liturgie au salon à 20h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Cité de la Santé de Laval, centre de soins palliatifs.