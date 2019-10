Comme dans un film: promesse tenue au Théâtre Outremont

MONTRÉAL | Comme dans un film, groupe mené par Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, proposait de nous présenter pour la première fois les personnages qui peuplent «La lune est passée par ici», mercredi, au Théâtre Outremont. Ça a donné un sympathique concert aux airs de pièce de théâtre.

Sur fond de bruits de gala, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant se sont précipités sur scène à 20 h 15 en boutonnant leurs vêtements. «Ouf, salut! Heiiiille!», a lancé Isabelle tout sourire, après un long soupir. Comme pour nous rappeler leur petite histoire, ils ont lancé le bal avec «Soirée de gala», pièce du premier album du duo, qui dénonce avec humour la superficialité derrière ces réunions du milieu artistique.

Le ton était donné: c’est bien loin de cette ambiance que la soirée allait se dérouler.

Les amoureux Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant n’aiment pas les fla-flas, mais adorent la musique, et ça paraît. Cet amour s’est transformé en album sorti en 2016, «Comme dans un film», qui est éventuellement devenu le nom de leur groupe auquel se sont joints Jean-François Lauzon à la basse, Nicolas Grimard au lapsteel et à la guitare électrique et Francis Rossignol à la batterie. De là est né l’opus country-folk «La lune est passée par ici» en mars.

La formation a poursuivi avec «Haikujack», chanson de ce plus récent effort, avant qu’Isabelle Blais s’adresse pour la première fois au public très attentif. «Ok. Bonsoir tout le monde! C’est vraiment spécial pour nous d’être ici avec vous pour notre soirée de grande première. On va vous amener dans notre "road movie".»

Elle n’aurait su mieux dire: ne sors pas qui veut le jeu des comédiens. Blais et Brillant ne se sont pas contentés de chanter leurs créations, ils les ont joués. Sortant définitivement du cadre de l’album, les artistes ont donné vie aux personnages de leurs chansons dans une efficace mise en scène d’Alix Dufresne. Ça s’est avéré particulièrement pertinent pour certaines pièces, comme lorsque Pierre-Luc Brillant a pris les traits d’un père violent envers son fils, interprété par Isabelle Blais, pour mettre en contexte la chanson «Torvis».

Le spectacle s’est poursuivi dans la même veine. Chaque chanson a eu droit à son trait spécial, à sa mise en valeur bien particulière: jeu de lumière pour «Barcarolle», scène de rupture pour «Le soleil aussi», faux karaoké pour «Magic Night»... Autant d’univers que de chansons.

On ne va peut-être pas voir un spectacle de Comme dans un film pour l’originalité des compositions, les paroles renversantes ou les performances vocales éblouissantes, mais on y va certainement pour les beaux moments que la formation réussit à tisser, une chanson à la fois.