RAYMOND, Madeleine

née Houle



De Repentigny, le 21 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Madeleine Houle, épouse de M. André Raymond.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Éric) et Marc-André (Caroline), ses petits-enfants: Amélie et Gabriel, ses frères et soeurs: Mignonne (feu Pierre), Marie (André), Nicole, Isabelle, Pierre-Paul (Sheila), feu Guy (feu Suzanne), feu Gilles, André, Roméo (Ginette), Daniel (Jocelyne) et Jean (feu Lise), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu à 16h en la chapelle.