LARRIVÉE, Yvon



Né à Mont-Joli le dimanche 28 juillet 1935 et décédé à Montréal, le mercredi 23 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, Joseph Xavier Yvon Larrivée, fils de feu Severin Larrivée et de feu Lucienne Turcotte.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses petites-nièces de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 8 novembre 2019 à 14h à 17h et samedi 9 novembre dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 9 novembre 2019, à 10h en l'église Notre-Dame d'Anjou et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.