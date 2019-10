Des investissements de 300 millions $ pour financer des acquisitions de La Coop fédérée

MONTRÉAL – Les projets d’acquisitions et les investissements en immobilisations de La Coop fédérée seront soutenus grâce à des investissements totaux de 300 millions $ provenant de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction et de Desjardins Capital.

La plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, qui célébrera son 100e anniversaire en 2022, a annoncé cet apport de capitaux mercredi.

L’investissement prend la forme d’actions privilégiées et les sommes investies seront versées au capital social de La Coop fédérée, qui est la seule coopérative agricole pancanadienne, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

«La Coop fédérée a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années, consolidant par ailleurs son statut de chef de file des secteurs agroalimentaires et du commerce de détail au Québec et au Canada», a dit Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée.

«Cet investissement de la part d’institutions financières réputées que nous annonçons aujourd’hui représente non seulement une belle marque de confiance envers notre organisation, mais aussi à l’égard du modèle d’affaires coopératif», a poursuivi M. Desroches.