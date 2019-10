Des milliers d’enfants malchanceux

Les petits monstres à la dent sucrée devront combattre un ennemi plutôt désagréable jeudi soir et vendredi, tandis qu’une importante dépression frappe tout le Québec et que, dans certaines municipalités, la fête est carrément reportée.

Pour l’Halloween, Dame nature réserve jeudi soir aux superhéros, fées et pirates les plus motivés une pluie abondante. Ceux qui préféreront patienter jusqu’à vendredi pour enfiler leurs costumes feront plutôt face à des vents forts et à des températures nettement en baisse.

« Bien habillé, avec un costume adapté, il y a quand même moyen, je pense, d’avoir du plaisir, et les braves qui iront auront plus de bonbons », tente de rassurer Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, tout en invitant chacun à la prudence.

Confusion et « analyse » à Québec

Devant ce mauvais temps annoncé, une certaine confusion s’est installée sur la date où il serait préférable de festoyer.

À Saguenay, la ville a souligné « qu’il n’y a pas de règlement régissant la collecte des bonbons ».

À L’Ancienne-Lorette, il semble que l’Halloween va durer deux jours : la municipalité a indiqué que le jour de la collecte « est laissé à la discrétion des parents ».

Au Bas-Saint-Laurent, la municipalité de Pohénégamook invite à déplacer la cueillette à samedi.

D’autres villes n’avaient pas pris leur décision encore mercredi. À Québec, la division de la sécurité publique disait que la situation était « en analyse » et qu’un avis serait transmis cet avant-midi « si des mesures particulières sont nécessaires ».

Au contraire, des villes comme Lévis, Rimouski, Sainte-Brigitte-de-Laval, Beauceville, ou encore Saint-Raymond, dans Portneuf, ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de donner une consigne semblable aux parents.

Report

Ailleurs, une quarantaine de municipalités, principalement dans le sud du Québec, ont décrété qu’elles « reportaient » la fête d’Halloween, en citant des motifs de sécurité publique.

Des villes comme Montréal, Trois-Rivières et Magog demandent aux parents d’envoyer leurs enfants déguisés dans les rues vendredi plutôt que jeudi soir. Près de Québec, Thetford Mines a lancé un appel semblable à la population. Le maire, Marc-Alexandre Brousseau, a dit vouloir s’assurer que les jeunes sont « confortables » et « en sécurité ».

Sur les réseaux sociaux, des citoyens ont salué le report des activités, alors que d’autres n’ont pas caché leur déception. « S’il neige à Noël, va-t-on reporter aussi ? » a ironisé un résident de Thetford Mines.

Chose certaine, ceux qui s’aventureront dehors devront prendre certaines précautions pour demeurer visibles. « Déjà qu’il fait noir, avec la pluie, la visibilité sera encore plus réduite », souligne M. Legault.

Des avertissements de vent et de pluie sont en vigueur dans de nombreuses régions à travers toute la province. Dans la région de Québec, on prévoit que les vents s’intensifieront durant la nuit prochaine. Environnement Canada annonce au total entre 40 et 70 mm de pluie jusqu’à samedi matin et des rafales pouvant atteindre 80 km/h.

Une forêt hantée à Stoneham

Un groupe de citoyens de Stoneham n’a ménagé aucun effort pour faire vivre une expérience inoubliable aux enfants, pour la fête d’Halloween, tandis qu’ils ont recréé une forêt hantée animée qui couvre les terrains arrière de deux résidences.

Sous la thématique des Vikings et des Pirates, la Forêt Hantée sera envahie par des sorcières et des « pirates scandinaves », dont certains seront armés jusqu’aux dents, décrivent les organisateurs.

« Il y aura un cimetière, un marché de Vikings et des bateaux de pirates », ajoute l’une des organisatrices, Érika Séguin.

Les petits qui s’y aventureront garderont de mémorables souvenirs, d’autant plus que la portion animation de la forêt est assurée par une équipe de 40 bénévoles.

Après le parcours, les petites familles seront attendues sur le chemin Philip Toosey, qui sera fermé et transformé en kermesse pour l’occasion.

Une vingtaine de kiosques y seront installés, où seront remis les bonbons ainsi que des boissons pour petits et grands. Une troupe de théâtre y fera également de l’animation.

Depuis mai

La forêt, dont le parcours fait 365 pieds, a nécessité un énorme travail des 10 organisateurs.

« Nous avons commencé l’organisation en mai dernier. Et dès septembre, nous y avons mis toutes nos fins de semaine, nous ne comptabilisons plus nos heures », lance Mme Séguin en riant.

Il y a plus de 3600 petits sacs de bonbons prêts à donner, emballés il y a un peu plus d’un mois. « On n’en manquera pas », poursuit l’organisatrice.

Il s’agit de la troisième édition de la Forêt Hantée, et l’événement promet de gagner en popularité encore cette année.

« La première année, nous avions accueilli 800 enfants. La seconde, on en a eu 2500. Cette année, on s’attend à accueillir de 3500 à 4000 enfants », calcule Mme Séguin.

En 2017, Mme Séguin et son conjoint venaient d’arriver à Stoneham et ils souhaitaient trouver une façon de souligner l’Halloween de façon originale.

« Nous sommes des tripeux d’Halloween, on voulait faire plaisir aux enfants et redonner à la communauté. Notre but premier était de créer des souvenirs d’enfance, c’est ça, notre paie », explique-t-elle.

C’est mission accomplie et désormais, les organisateurs ont le soutien de près d’une quarantaine de commanditaires.

Voici le lien Facebook de l’événement : www.facebook.com/laforethanteestoneham/

Pour une cueillette en toute sécurité

Être visible

Porter des vêtements courts

Éviter les masques

Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Respecter la signalisation routière

* Source : Sûreté du Québec