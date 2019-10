FOURNIER, Florence

née Gélinas



À LaSalle, le 23 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Florence Gélinas, épouse de feu Alexandre Fournier.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Estelle Beaulieu (feu Robert) et Hélène Picard (feu Jean-Paul), Rolande Fournier (feu Jacques), son beau-frère Gérard Fournier (Rosane), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. Elle a été précédée par son frère et ses soeurs, son père et sa mère.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er novembre 2019 de 13h à 21h ainsi que le samedi 2 novembre 2019 de 9h à 11h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi le 2 novembre 2019 à 13h à l'église Ste-Catherine Labouré, 9370, rue Clément, Ville Lasalle et de là, au cimetière St-Etienne-Des-Grès à St-Etienne-Des-Grès.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Florence Gélinas.