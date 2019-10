Donald Trump et le Petit Poucet

Vous aurez compris que la mention au célèbre personnage du conte de Perrault réfère au stratagème utilisé par le Petit Poucet pour retrouver son chemin.

Les témoins qui comparaissent depuis le début de l’enquête liée à la procédure de destitution confirment pour l’instant la thèse selon laquelle Donald Trump aurait exercé des pressions sur le président ukrainien Zelensky en utilisant un prêt de centaines de millions de dollars pour s’assurer qu’on acquiesce à sa demande.

Les nombreux témoignages offrent également un éclairage privilégié sur des individus ou des rencontres auxquels on ne s’intéressait pas jusqu’à maintenant. La majorité de ces témoins sont des gens expérimentés qui notent scrupuleusement tout ce qui est relié à leur fonction. On n’évolue pas sur la scène internationale au plus haut niveau sans savoir à qui l’on s’adresse et ce que désirent nos multiples partenaires.

Je vous invite à surveiller dans les prochains jours et les prochaines semaines le développement de ce feuilleton. On pourrait fort bien apprendre qu’on pense prolonger l’enquête et demander la contribution de nouveaux témoins ou encore la production de directives du président et de son entourage. Que risque-t-on de trouver?

Le seul témoignage de l’ambassadeur William Taylor permettait d’apprendre qu’il existe une directive de Donald Trump exigeant qu’on gèle les fonds que les États-Unis destinaient à l’Ukraine. Taylor, et celle qui l’a précédé en Ukraine Marie Yovanovitch, mentionnent également une communication entre le président et Mike Pompeo. À leurs yeux, l’administration servait plus les intérêts personnels de Donald Trump que ceux du pays.

Si l’on se fie aux autres témoignages qui ont suivi ceux de Taylor et de Yovanovitch, les enquêteurs n’auront aucun mal à identifier les individus et les documents importants. La difficulté résidera plutôt dans la résistance de la Maison-Blanche à autoriser du personnel à témoigner ou encore à produire lettres et courriels. C’est ici que nous sommes confrontés à une crise constitutionnelle. Je rappelle que les circonstances entourant le départ de Richard Nixon ressemblaient à ce que nous voyons aujourd’hui. Trump, lui, ne partira pas.

