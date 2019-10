BARBEAU, Alain



À Saint-Jérôme, le samedi 26 octobre 2019 est décédé à l'aube de ses 65 ans Monsieur Alain Barbeau, conjoint de Louise Noury.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Mylène) et Karine (Jonathan), ses petits- enfants Éliane, Audréanne, Maélie, Félix et Ève, ses frères Serge (Sylvie), Marc (Lise) et Luc (Johanne), neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:SITUÉ AU 2480, BOUL. DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le dimanche 3 novembre 2019 de 14h30 à 17h. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).