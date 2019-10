LECLERC, Monique

(née Charette)



Au CHUM, entourée de ses enfants et de sa famille, est décédée Mme Monique Leclerc, née Charette, le 19 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, résidente de Montréal, épouse de feu M. Léo Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudine (Pierre Fortin), Michel (Sylvie Labelle), Manon (Michel Patenaude), Francine et Jean-Claude Leclerc; Lucie Vallée proche parente; ses petits-enfants: Paco (Kathy), Kathie (Samuel), feu Benoit, David, Philippe (Kristina), Daphnée (Francis), Janie (Yanick) et Joël Leclerc (Lisa), Myriam (Éric), Alexandre (Maude), Kim Patenaude (Mathieu) et Charlotte Bellefleur (Raphael); ses arrière-petits-enfants: Maëlle, Myrika, Zachary, Anna, Jade, Éloi, Elena et Nathaniel; ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses cousins et ses cousines, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111Les funérailles en présence des cendres auront lieu à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 430, rue St-Catherine Est, Montréal, H2L 2C5, le samedi 16 novembre 2019 à 10h. La famille sera présente une heure avant les funérailles pour recevoir les condoléances.Au lieu des fleurs, des dons à la fondation du CHUM ou des offrandes de messes seraient appréciés de la famille.être transmis via notre site web au: www.complexefuneraire.ca