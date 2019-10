FORTIN-D’ARGENSON

Marie-Marthe



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de dame Marie-Marthe Fortin, épouse de feu Léon d’Argenson, survenu à Laval le 24 octobre 2019. Elle nous a quittés paisiblement entourée de sa famille et d’amour.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Ronald Moussette), son fils Donald (Joanne Saint-Onge), ses petits-enfants, Audrey (Alim Perales) et Marie-Noëlle, ses arrière-petits-enfants, Léonie, Laurianne, Mathéo et Mila, son compagnon de vie Laurent. Elle laisse aussi ses frères et soeurs: Claude, Cécile, Jacques, Lise et leurs conjoints ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousin(e)s et ami(e)s.Après une carrière bien remplie soit 35 années dans l’enseignement et publication de plusieurs romans, poèmes, contes et nouvelles, elle laisse le souvenir d’une femme accomplie qui n’avait rien d’autre bonheur que celui de rendre heureux ceux qu’elle aimait. Elle va nous manquer.La famille accueillera parents et amis le dimanche 3 novembre à 14h au Mausolée St-Martin, édifice à l’arrière du complexe funéraireUne réunion de prières suivra, ce même jour, en la chapelle à 18h.Merci sincère à tout le personnel des soins palliatifs de l’hôpital Cité de la Santé de Laval pour leur générosité, leur dévouement et les bons soins prodigués à Marie-Marthe.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.