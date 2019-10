LEBLANC, Polidor



À Montréal, le 10 octobre 2019, est décédé à l'âge de 96 ans, M. Polidor Leblanc.Il laisse dans le deuil son frère Roger Leblanc, sa belle-soeur Lise Leblanc, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 11h30 auUne cérémonie religieuse suivra au salon même à 11h30.