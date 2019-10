Employés de Desjardins relogés sur la Rive-Nord

Les impacts des perturbations des chantiers du REM commencent à se faire sentir, si bien que Desjardins a décidé de reloger sur la Rive-Nord près d’une centaine d’employés qui travaillent en ce moment au centre-ville de Montréal.

Environ 95 employés du secteur des Technologies de l’information (TI) déménageront à Saint-Eustache en début d’année. Leur nouveau bureau, qui sera situé au troisième étage du siège social de la Caisse Desjardins Saint-Eustache–Deux-Montagnes, est en rénovation présentement.

« Nous cherchions à optimiser notre espace et nous avons décidé de le louer à des gens de chez Desjardins qui seront affectés par la fermeture du train. Ils seront près d’une centaine d’employés en TI », explique la directrice Soutien à la direction générale de la Caisse Desjardins Saint-Eustache–Deux-Montagnes, Carole Lafleur, questionnée au sujet du chantier.

Fin 2023

Dès janvier et jusqu’à la fin de 2023, la ligne de train de banlieue la plus achalandée, soit celle de Deux-Montagnes, ne se rendra plus au centre-ville de Montréal pour permettre l’aménagement du tunnel du mont Royal afin d’accueillir le Réseau express métropolitain (REM).

Avec des temps de voyagement qui risquent d’exploser, des entreprises du centre-ville ont commencé à délocaliser des employés. Tout comme Desjardins, la Banque Nationale et Hydro-Québec ont entamé un processus en ce sens.

Devant l’insatisfaction des clients du train face aux mesures mises en place pour atténuer les impacts de cette fermeture, des entreprises du secteur de Deux-Montagnes souhaitent profiter de la situation pour recruter du personnel.

La campagne Change ton train-train, lancée mercredi, proposera des activités de recrutement sur les quais des gares en misant sur les opportunités de carrière et la qualité de vie en considérant de travailler près de la maison.