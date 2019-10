COUTURE, Maurice



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Maurice Couture, époux de madame Jeannine Leconte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Lise (Richard Fortier), Claire (Jérôme Tremblay), ses petits-enfants Guillaume Fortier (Nadine Colpron), Emilie Fortier (Nicolas Gagnon), Jaëlle Tremblay (Guillaume Godbout), Hugo Tremblay, Xavier Tremblay (Valéry Bouchard), Aurélie Tremblay (Audrey Lagresle), ses arrière-petits-enfants Florane, Edouard, Antoine, Camil, Juliette, Antoine, Liliane, Mathilde et Thoméo, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle samedi 2 novembre 2019 à compter de 19h.Une cérémonie aura lieu le dimanche 3 novembre 2019 à 10h30, en la chapelle du complexe funéraire.Heures de visites: samedi de 19h à 22h et dimanche dès 9h.vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com