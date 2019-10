Je sors, je reste

Coup de cœur :

Livre

Anne Hébert, vivre pour écrire

L’auteure et journaliste Marie-Andrée Lamontagne publie cet automne la biographie intitulée «Anne Hébert, vivre pour écrire», à travers laquelle le parcours de cette grande écrivaine québécoise est retracée à l’aide d’archives, de correspondances et d’entretiens. Anne Hébert (1916-2000) aura sans aucun doute marqué la culture québécoise avec plusieurs œuvres majeures, dont «Chambres de bois», «Kamouraska», «Les fous de Bassan» et «Poèmes pour la main gauche». La journaliste revient ici sur la vie de cette célèbre auteure et poète pour tenter de l’éclairer d’une lumière honnête et généreuse.

En librairie depuis le 29 octobre

Je sors :

Danse

Split

Présenté à partir de ce soir et jusqu’au 1er novembre à l’Agora de la danse, le spectacle Split, chorégraphié par Lucy Guerin, mettra en vedette le duo formé par Melanie Lane et Lilian Steiner. Split a été présenté plus de 70 fois à travers le monde et a remporté le prix Helpmann de la meilleure interprète en 2017.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Performance

CUTLASS SPRING

Présenté ce soir à l’Usine C, le spectacle CUTLASS SPRING, de l’interprète et chorégraphe Dana Michel, proposera une œuvre bien ancrée dans une recherche sur la sexualité et sur les contradictions traversées à travers une existence humaine. La performeuse Dana Michel a été Lauréate du Lion d’argent à la Biennale de Venise en 2017.

Ce soir à 19h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Humour

Les soirées d’humour de Thomas Levac

Sur scène tous les mercredis à 20h au bar l’Hémisphère Gauche, l’humoriste Thomas Levac y anime une soirée d’humour mettant en scène cinq humoristes invités. Adib Alkhalidey, Bob Le Chef, Charles Pellerin, Colin Boudrias, François Boulianne et Mélanie Couture sont quelques-uns des humoristes ayant déjà participé à une soirée. L’entrée est au coût de 10$.

Ce soir à 20h au bar l’Hémisphère Gauche, 221 rue Beaubien Est

Danse

Spirit

Du chorégraphe Stephen Page, le spectacle Spirit, présenté à partir de ce soir au Théâtre Maisonneuve, mettra en scène la compagnie de danse «Bangarra Dance Theatre», une compagnie aborigène et insulaire du détroit de Torrès, une des plus importantes de la scène d’Australie. Ils seront en visite à Montréal pour une première fois.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 260 boulevard de Maisonneuve

Cinéma

Parasite

Du réalisateur Bong Joon-ho, le film «Parasite», hautement attendu après avoir remporté la Palme d’or à Cannes, est actuellement présenté dans plusieurs cinémas de Montréal. Le drame, d’une durée de 132 minutes, pose un regard lucide et politique sur les inégalités sociales en Corée du Sud.

Ce soir à 21h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Je reste :

Livre

Robert Bourassa et nous

Les auteurs Marie Grégoire et Pierre Gince présentent aujourd'hui le livre intitulé «Robert Bourassa et nous» à travers lequel ils reviennent sur le parcours du plus jeune premier ministre du Québec à l’aide de plusieurs témoignages de divers politiciens, journalistes et amis.

En librairie depuis aujourd’hui

Télé

Frissons

Pour se mettre dans l’ambiance de l’halloween, la chaîne Cinépop présentera ce soir, au beau milieu de la nuit, les trois premiers films de la série Frissons.

Ce soir à partir de 00h11 sur Cinépop.

Album

Debate Club – Phosphorescent

Le groupe montréalais Debate Club dévoile avec «Phosphorescent» son premier album complet en carrière, un son résolument rock, très brute, fruit de plus de deux ans de création.

Disponible depuis le 25 octobre