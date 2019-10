La CSN réclame un réinvestissement massif dans le secteur public

Échaudés après des années de compressions budgétaires, les employés du secteur public méritent tous une augmentation salariale de 3 $ de l'heure, juge la CSN qui a fait part, mercredi, de ses demandes pour les prochaines années au gouvernement.

La centrale syndicale, qui représente quelque 150 000 personnes travaillant dans les domaines de la santé, de l'éducation, des services sociaux ou dans les différents organismes et ministères du Québec, juge que les surplus engrangés par le gouvernement doivent être redistribués à ses travailleurs.

Ainsi, le syndicat demande une augmentation de 3 $ de l'heure pour une première année, suivi d'augmentation de 1 $ de l'heure ou de 3 %, selon ce qui est le plus avantageux, pour les deuxième et troisième années.

Cette importante augmentation, particulièrement significative pour les travailleurs au bas de l'échelle salariale ou en début de carrière, pourrait permettre de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et de retenir les employés, juge la CSN.

«La pénurie est bien réelle et elle ne touche pas seulement deux ou trois titres d'emploi, comme le prétend M. Legault. On a de la difficulté à recruter du personnel dans les écoles, les cégeps, les centres de santé et de services sociaux, les centres administratifs, les organismes gouvernementaux. Il manque de monde dans tous les secteurs», a affirmé Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN et responsable de la négociation du secteur public, par communiqué.

Stabiliser les équipes de travail en pourvoyant les postes vacants permettrait aussi d'alléger la tâche des fonctionnaires du Québec. «La surcharge est maintenant la norme pour le personnel des services publics, a dénoncé Mme Senneville. La situation est devenue insoutenable dans tous les secteurs. On le voit par l'explosion des coûts liés à l'assurance-salaire.»

Par ailleurs, la CSN réclame que la Caisse de dépôt et placement du Québec retire «rapidement» ses investissements dans les énergies fossiles. Elle veut aussi des mesures pour protéger les travailleurs qui décideraient de dénoncer des situations problématiques dans leur milieu de travail.