Le Journal de Montréal: un vrai journal, un journal vrai

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle signature qui exprime tellement bien ce que nous sommes aujourd’hui : « Un vrai journal, un journal vrai ». Vous la verrez dorénavant apparaître régulièrement dans nos publicités et nos promotions.

Le mot vrai est au cœur de nos priorités. Nous offrons un journal de qualité qui rapporte ce qui est vrai, un vrai journal de papier imprimé sept jours sur sept et proche des intérêts du vrai monde et du monde vrai, soit plus de deux millions de lecteurs et lectrices.

Un journal vrai

Cela traduit en premier lieu l’importance que nous accordons au travail minutieux de vérification des faits auquel se livre chaque jour notre équipe de journalistes.

Alors qu’on entend de plus en plus parler de fausses nouvelles, Le Journal de Montréal constitue plus que jamais une référence pour distinguer le vrai du faux.

Si nous nous trompons, comme cela arrive occasionnellement dans tous les médias du monde, nous nous faisons un devoir de nous rectifier rapidement pour ne pas induire notre public en erreur et de nous excuser si nous causons un tort.

Un vrai journal

Chaque jour, Le Journal de Montréal est conçu avec l’objectif de vous informer, de vous divertir et de défendre vos intérêts. Depuis plus de 55 ans, votre quotidien préféré n’a cessé d’évoluer pour répondre à ces attentes.

C’est avec ce souci que nous avons mis sur pied notre Bureau d’enquête, en plus d’accorder une place de choix à une grande variété de chroniqueuses et de chroniqueurs d’opinions de grande qualité.

C’est aussi en ayant à cœur vos préoccupations que nos journalistes sont à l’affût de tout ce qui se passe au Québec et ailleurs. Votre quotidien est « un vrai journal », qui est là pour vous.

C’est aussi un « vrai journal » en papier, un format qui demeure incontestablement le plus populaire parmi toutes nos plateformes. Nous croyons au papier et avons l’intention de vous offrir encore longtemps un journal comme celui-ci.

Nous sommes, par ailleurs, tournés vers l’avenir et ne cessons d’innover en nous imposant comme un leader de l’information numérique.

Au nom de toute notre équipe, je tiens à vous remercier, chers lecteurs et lectrices et chers annonceurs, de votre confiance.

Merci de lire chaque jour « un vrai journal, un journal vrai » sur la plateforme de votre choix.

Lyne Robitaille

Présidente et éditrice