Le retour de Half Moon Run

Après quatre ans passés loin des studios d'enregistrement, le célèbre groupe montréalais Half Moon Run lance ce vendredi un troisième album en carrière et vient tout juste d’amorcer une tournée bien remplie

C’est un nouveau départ qui attend la formation à la veille de la sortie de «A Blemish In The Great Light», première offrande du groupe depuis le lancement de «Sun Leads Me On» en octobre 2015. Pour le groupe, il s’agit d’un album longuement mûri et réfléchi.

«Pour le premier album, on y est allé vraiment comme on le sentait, sans penser nécessairement à la carrière. C’était naturel dès le départ, a expliqué Dylan Philips, un des quatre membres du groupe. Au deuxième album, on commençait à être un peu fatigués des tournées, on trouvait ça super de réaliser qu’on commençait à avoir une carrière, mais on se cherchait beaucoup en même temps.»

La pause s’est donc imposée d’elle-même par la suite, pour le pas de recul comme pour le temps de réflexion qu’elle permettait.

«Quand on a décidé de composer le troisième album ensemble, c’était vraiment une décision mûrement réfléchie. On voulait le faire, on était conscients des défis, mais on était confiants qu’on allait y arriver, a poursuivi le musicien. On avait changé aussi, chacun des membres du groupe individuellement, et il fallait trouver une manière de se réunir à nouveau pour composer ce que Half Moon Run était devenu. »

Il en ressort une proposition bien originale à travers laquelle les quatre membres du groupe tentent de jumeler le son qui les a vus naître à celui vers lequel ils souhaitent se diriger. L’album est également beaucoup plus personnel, tout en authenticité, selon le percussionniste et claviériste.

«On trouvait que, dans le passé, notre énergie était, d’une certaine manière, derrière le rideau, a soutenu Dylan Philips. On avait peur de montrer trop de nous. Mais, cette fois-ci, on veut aller devant le rideau, prendre plus de risques, mettre plus de nous-mêmes dans la musique et ne pas avoir peur de partager ça. »

Concert-lancement d’Halloween

C’est dans la soirée du 31 octobre que le groupe lancera officiellement son album à travers un concert prévu au MTelus et dont l’ensemble des billets a été vendu en moins de dix minutes. Néanmoins, le spectacle ne se limitera pas uniquement au troisième opus.

«C’est un nouveau show, mais ça inclut beaucoup de chansons aussi du premier et du deuxième album, a indiqué le musicien. C’est le fun d’avoir trois albums de matériaux dans lesquels on peut piger, on peut vraiment bâtir un bon show.»

Le groupe, bien conscient de la date symbolique de son spectacle, souhaite également marquer le coup.

«On va tous se déguiser et on invite aussi l’ensemble des fans à faire comme nous!», a lancé avec énergie Dylan Philips.