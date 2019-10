Le Rocket va chercher du renfort

Le club-école du Canadien de Montréal, le Rocket de Laval, a rappelé le Québécois Antoine Waked de la Premier AA Hockey League, mercredi.

L’attaquant originaire de Saint-Bruno-de-Montarville a inscrit un but et trois points en six rencontres pour le Thunder d’Adirondack cette saison.

Waked avait été retranché au début octobre par le Rocket à l’issue du camp d’entraînement de cette formation de la Ligue américaine de hockey.

La troupe de l'entraîneur-chef Joël Bouchard accueillera le Wolf Pack de Hartford en soirée. Avant le match, elle occupait le cinquième rang de la section Nord avec une fiche de 4-5-1.