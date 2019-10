Marianne Verville : un «party» pour les 10 ans d’Aurélie

MONTRÉAL – Avril 2020 marquera le dixième anniversaire de la sortie au cinéma du film «Le journal d’Aurélie Laflamme».

Marianne Verville, interprète du personnage à l’écran, nous a informés, lors du lancement du EP «Partir à point 3», de Gaële, mercredi, qu’une fête sera organisée pour l’occasion.

«India (Desjardins, auteure des romans et des longs métrages d’"Aurélie Laflamme") a dit que, pour les 10 ans de la sortie, ça serait "le fun" qu’on fasse un gros "party" avec des surprises. Il y a quelque chose qui se trame, qui s’organise», a laissé planer Marianne Verville, qui ne peut s’empêcher de devenir nostalgique en repensant au projet qui a fait démarrer sa carrière.

«En août, j’ai réalisé que ça faisait 10 ans que j’avais eu l’appel. On avait commencé à tourner en septembre 2009. J’avais 15 ans, c’était mon premier contrat. Je m’en rappellerai toujours! Entre India et moi, ç’a créé un lien très fort, et je pense qu’elle et moi, on sera amies pour la vie!»