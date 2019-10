Les enfants ne peuvent se rendre jusqu’à mon appartement. Dans les plaisirs laissés à mon ancienne maison de Brossard, il y a celui d’accueillir les enfants le soir de l’Hallo­ween. Dans le stationnement avant, j’installais la vasque et je faisais un beau petit feu de l’amitié. Manon et moi, Bill le chat et Kloé la belle épagneule, on attendait les petits monstres déguisés.

Des bonbons, du chocolat, des clémentines et, certaines années, même un petit verre de vin pour les parents accompagnateurs. Rien n’était plus beau pour moi qui en avais été frustré pendant plusieurs années auparavant, alors que je travaillais sur le hockey, donc souvent à l’étranger.

Bill, caché sous les cèdres, regardait la scène, Kloé, tout excitée, voulait jouer avec les enfants, Manon prenait des photos et moi, je jasais et distribuais­­­.

À 20 h, tout était fini. On laissait le feu s’éteindre tout seul, on rentrait les friandises achetées en trop et on se disait à l’an prochain. On avait des bonbons pour un bon mois.