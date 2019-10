«Nous ne sommes pas prêts pour la saison de la grippe», avertissent des médecins

Plusieurs spécialistes en médecine d’urgence lancent un avertissement à l’arrivée de la saison de la grippe et considèrent que les équipes sur le terrain ne sont pas prêtes à faire face à l’éclosion de l’influenza.

«À travers le Québec, tout le monde nous dit les équipes sont plus fatiguées qu'à l'habitude, qu’il manque de lits, qu’il y a plus de patients admis qui restent aux urgences et que les taux d'occupation sont supérieurs aux années précédentes», a expliqué le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, en entrevue à TVA Nouvelles.

À peine deux semaines après que les premiers cas de grippes aient été rapportés, les urgences au Québec sont engorgées environ à 120 %, selon le Dr Boucher. À pareille date en 2018, ce taux avoisinait plutôt les 100 %.

Le Dr Boucher craint que la situation mette des patients en danger et envoie un message clair au gouvernement.

«On a peur d'être seulement en réaction à l'entrée dans la saison grippale. On aimerait être proactifs et on veut que les choses soient faites différemment», a-t-il dit.

Un engorgement non justifié

Le Dr Boucher a expliqué que l’une des problématiques demeure la disponibilité des lits aux urgences. Selon lui, plusieurs patients occupent des lits alors qu’ils ne devraient pas s’y trouver, tandis que bon nombre de patients attendent un lit sur civière.

«Les patients attendent déjà plus que requis. Si la grippe vient s'ajouter, on a peur d'avoir de la misère à servir la population», a-t-il avancé.

En 2017-2018, le Québec avait connu une saison grippale exceptionnelle avec près de 28 000 cas de grippe recensés, ce qui avait fait déborder les urgences et causé plusieurs décès.

Le Dr. Boucher craint pour le pire en cette nouvelle saison grippale qui a commencé avec quelques semaines d'avance cette année

«Depuis les quatre, cinq derniers mois, tous nos membres nous disent que les urgences sont pleines. On trouve ça très difficile d'avoir les patients qui attendent sur les civières, dans les corridors», a-t-il ajouté.

Des solutions à venir

Interpellée au sujet de la grippe, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a assuré que la situation dans les urgences s’est améliorée au cours de la dernière année, passant d’un taux d’occupation moyen de 104 % en octobre 2018, à 98 % à pareille date en 2019.

En revanche, la ministre affirme que la situation est critique pour une trentaine d’urgences au Québec.

Deux solutions seront mises en place par Québec dans les prochains mois, soient le retour des «cliniques d’hiver» mises sur pied l'an dernier pour désengorger les hôpitaux et l’achat de 800 lits supplémentaires.

Le ministère souhaite aussi mettre à disposition des patients des places en hébergement, que ce soit en CHSLD privé, en ressources intermédiaires ou dans les ressources pour personnes autonomes.