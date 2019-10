Mon garçon de trois ans et demi va à la garderie depuis un peu plus de deux ans, et aux dires de ses éducatrices, il est très empathique.

Un exemple récent : il y a quelques jours, une nouvelle amie est arrivée dans son groupe. Une petite fille douce, un peu timide et très gentille, qui a aussi une condition particulière : elle n’a pas de cheveux. Elle en a déjà eu, mais elle les a perdus à cause d’une condition médicale.

Si quelques enfants semblaient un peu garder leurs distances, mon fils, lui, est allé directement la voir, et il est devenu automatiquement son meilleur ami. Ils ont joué ensemble toute la journée, et de retour à la maison, il ne parlait que de sa nouvelle amie. Cette amie qui n’a pas de cheveux, comme papa.

Casting particulier

Comme vous pouvez le voir en regardant ma photo qui accompagne cette chronique, j’ai un casting quelque peu particulier. Pas de cheveux, pas de sourcils, pas de cils; en fait je n’ai pas de poil sur la majeure partie de mon corps. Ça n’a pas toujours été comme ça, mais en raison d’un problème de santé, j’ai perdu ma pilosité sur deux ans. Morceau par morceau, pièce par pièce.

Cela fait presque 15 ans que j’ai l’allure que vous voyez présentement, et je vous rassure, je l’assume très bien. Mais même à 35 ans, il m’arrive encore de me faire dévisager ou de recevoir des commentaires déplacés sur mon apparence sur les médias sociaux. Je sais faire la part des choses, mais ce n’est pas aussi facile pour un enfant ou un adolescent; quand j’en ai l’occasion, j’incite ceux qui vivent avec ce genre de situation à tenir tête aux imbéciles et à se concentrer sur les bonnes personnes qui gravitent autour d’eux.

En général, les personnes qui réagissent méchamment par rapport aux différences des autres sont des personnes qui ont peur de l’inconnu, et leurs mécanismes de défense sont la méchanceté et le dénigrement. Ils n’ont pas été assez confrontés à d’autres réalités que la leur, alors quand ça arrive, quelque chose de mauvaise pousse en eux.

La meilleure façon de contrer ce genre de comportement est de montrer aux enfants que le monde est rempli de différences. Que ce n’est pas la couleur de la peau, la quantité de cheveux ou le look de quelqu’un qui en font une bonne et une mauvaise personne.

Mon fils n’a jamais trouvé anormal d’avoir un père sans cheveux. Il l’aime son papa, peu importe son allure, comme il aime sa nouvelle amie. Nous sommes tous le différent de quelqu’un et c’est notre capacité l’admirer quand même qui fait de nous de meilleures personnes.