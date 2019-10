Quoi de 9 MTL: Manger – Boire – Sortir – Découvrir

1) Maestro SVP

Photo courtoisie

3615, boul. St-Laurent

Montréal

H2X 1V5

Téléphone : (514) 842-6447

La période est idéale pour consommer des huîtres et les restaurateurs ont bien saisi l’engouement des gourmands pour ce coquillage, à la fois abordable et délectable.

Pour découvrir une multitude d’huitres de différentes variétés, je vous recommande le Maestro SVP sur la rue St-Laurent à Montréal. Propriétaire depuis plus de 25 ans, Ilene Polansky vous accueille avec bonne humeur et bienveillance. Les produits sont évidemment exceptionnels, les variétés d’huitres sont nombreuses, les plateaux de fruits de mer sont d’une grande qualité. Vérifiez aussi les spéciaux sur le site web, comme le dimanche et lundi, avec moules à volonté pour 20 $.

Informations : https://www.maestrosvp.com/

2) Le Central, une bien belle tribu

Photo courtoisie

Bon bon bon, je pense que je suis en train de tomber en amour avec ce lieu.

Il faut dire que Le Central me touche directement au cœur. Un lieu pour manger Montréal. Oui oui, c’est la formule la plus représentative de cet espace de restaurants qui réunit en un seul lieu plus de 25 restaurants et comptoirs gourmands, démontrant la grande diversité de la restauration montréalaise. Je ne les nommerai pas tous ici, mais je vous invite vraiment à y faire un tour, en groupe surtout, si vous aimez les grandes tablées communautaires permettant les échanges heureux. Le lieu est actuel, simple et chaleureux en même temps. Les prix sont aussi très accessibles pour un repas découverte. Vous voulez manger des beaux petits plats de cuisine basque : Pintxo. Manger italien : Heirloom. Des ramens : Misoya. Des huitres et des tartares : le superbe comptoir Mignonette. Laos et Thaïlande : TipTip. Des crêpes bretonnes : Milo & Fine. De la poutine qui tue : Gras Dur. Un autre espace gourmand par excellence, je traverserais la ville à pied pour aller manger leurs crèmes glacées et sorbets exceptionnels, à découvrir absolument, c’est Bagadó, ça goute le ciel.

Il a bien de quoi être fier Danny Saint-Pierre, porte-drapeau de ce nouveau pays de la gourmandise montréalaise.

Pour information : https://lecentral.ca/

3) Patrice Parcours sucré

Photo courtoisie

Il y a d’extraordinaires pâtissiers et pâtissières partout dans le monde et plus particulièrement ici au Québec.

Évidemment, Patrice Demers est de ceux-là, mais si l’on y regarde de plus près et surtout si l’on goute à ses créations, une autre sensation vous envahit. Patrice Demers et sa conjointe Marie-Josée Beaudoin ne vendent pas des gâteaux, ils vendent des câlins et de la tendresse sucrée dans leur jolie boutique de la rue Notre-Dame à Montréal. Pour expliquer son parcours et sa philosophie, Patrice présente un nouvel ouvrage qui confirme son amour du métier, du sucré bien sûr, mais aussi du salé et aussi, toute sa reconnaissance envers ceux qui ont marqué sa vie de donneur de câlins gourmands. Dans ce 4e ouvrage, pour souligner ses 20 années de carrière, Patrice Demers rend hommage à ceux et celles qui ont jalonné et marqué son parcours personnel et professionnel.

Ceci n’est pas uniquement un livre de recettes (40) c’est aussi un livre d’amour et d’amitié.

Aux Éditions La Presse : 44,95 $

4) Miel

2194, rue Centre

Montréal (Pointe-Saint-Charles)

H3K 1J4

Téléphone : 438 381-3838

Le Chef Hakim Chajar est un chef chouchou au Québec. Ses participations aux émissions comme Les Chefs à Radio Canada ou encore à CASA, avec ses émissions ou on le voit cuisiner lors de ses voyages, voilà ce qui l’a surement inspiré pour son nouveau menu.

Des saveurs qui vous envoient, en une bouchée, dans son Maroc natal, au Japon avec le sashimi et tartare de thon rouge. Une petite virée en Provence avec la barigoule d’artichaut, ou à Barcelone avec ce merveilleux jambon qu’il agrémente de... miel et qu’il sert avec un délicieux pain grillé, pour commencer le repas. La pieuvre vous séduira par ses saveurs exotiques. C’est de ça qu’on s’attend de ce chef créatif, nous faire voyager avec sa cuisine et des saveurs franches. Mettre en évidence les parfums et les gouts du monde avec un soupçon de douceur et de miel. Voilà une bien belle occasion d’aller découvrir son nouveau menu, dans ce sympathique petit local de Pointe-Saint-Charles. Ah, j’oubliais, les desserts sont une folie qu’il faut absolument gouter, parole de gourmand.

5) MTL à table signature présenté par Aliments du Québec.

Photo courtoisie

Je vous ai parlé dernièrement de l’incroyable offre du MTL à Table, présenté du 1er au 13 novembre dans la métropole. Je vous invite sincèrement à aller sur le site pour essayer de réserver les quelques places qui restent ici et là. Aussi, dans le cadre du 100e anniversaire de Tourisme Montréal et dans la poursuite de la tradition des événements gravitant autour de MTL à TABLE, Aliments du Québec au menu, un programme visant à mettre les aliments locaux en lumière, est fier de présenter pour une première année les Événements Signature. En passant, les résultats du grand gagnant de cette merveilleuse initiative, qui vise à mettre en évidence les produits et producteurs du Québec sur les menus des restaurants d’ici auront lieu le 20 novembre prochain lors de la soirée de gala de l’Association des restaurateurs du Québec.

Je vous présenterai le grand gagnant bientôt. D’ici là, voici sept restaurants qui offriront des tables d’hôte 5 services, jusqu'à 7 services pour certains à 83$. Les menus sont majoritairement composés de produits québécois, et ce, pour 2 à 4 soirs seulement, du dimanche au mercredi, entre le 1er et le 13 novembre.

Il s’agit du Jellyfish. Renoir. Le Filet. Milos. Europea. L'Atelier de Joël Robuchon. Le Pastel.

Pour information : https://mtlatable.mtl.org/fr/evenements-signature

6) Maison Christian Faure, de père en fils.

Photo courtoisie

Le célèbre pâtissier Meilleur Ouvrier de France passe le flambeau à ses fils Ivan et Anthony et leur confit aussi l’ouverture de la nouvelle adresse à Westmount.

En effet, Maison Christian Faure ouvre sa troisième adresse au 4945 rue Sherbrooke Ouest autour du 10 novembre prochain. Dans un décor épuré, sobre et élégant, mettant en avant les produits, Maison Christian Faure offrira une vaste gamme d’entremets, petits gâteaux, macarons, glaces et sorbets, sans oublier les viennoiseries et autres gourmandises. Une gamme de pâtisseries salées, feuilletées et autres quiches ou pâtés en croûte ainsi que des salades et sandwichs, préparés dans l’esprit « snacking chic » propre à la Maison Christian Faure, sera disponible à l’heure du lunch et à emporter.

La particularité de cette toute nouvelle adresse sera de voir la fabrication en direct de bonbons de chocolat par notre « Maître chocolatier » dans l’enceinte même du magasin, de quoi titiller les papilles des gourmands.

7) Le Lapeyrie, le guide vins pour les amis.

Photo courtoisie

Apprécié du grand public pour sa jovialité et sa simplicité, chroniqueur de vin régulier à Salut Bonjour Week-End, entre autres, le sommelier Philippe Lapeyrie présente pour une neuvième année les bouteilles coups de cœur qu’il vous faut pour bien boire en toute occasion. Blanc, rouge ou rosé, vous pourrez profiter au maximum de chaque produit grâce à des fiches techniques et des commentaires de dégustation détaillés, et vous décuplerez le plaisir en vous laissant tenter par des suggestions d’accords mets et vins bien pensés. Vous êtes à la recherche d’un bon mousseux ou d’un champagne pour souligner une occasion spéciale, d’un petit vin liquoreux à servir au dessert ou du vin idéal à acheter en quantité pour votre prochaine grande réception, consultez les tops 10 qui vous guideront vers les choix correspondant à vos goûts et vous feront découvrir de petits bijoux à prix doux!

*Un top 20 qui présente les 20 meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

* Un classement par types de vins (blancs, rosés, rouges) dans l’ordre croissant des prix.

* Dix tops 10 qui proposent les coups de cœur du sommelier dans différentes catégories de produits (mousseux, champagnes, vins de réception, vins québécois, apéros, bouteilles à offrir, etc.).

Bref, plus qu’un guide vins, un compagnon de tous les jours. Bravo Philippe!

296 pages, 19,95 $, aux Éditions de l’Homme.

8) Grand Marnier Lapostole

Photo courtoisie

Les grandes cuvées.

Grand Marnier, évidemment, tout le monde connaît, mais peu de personnes savent vraiment la complexité de son élaboration, faite de liqueur d’écorce d’orange amère d’une très rare variété venue des Caraïbes. Plus étrange encore est de constater que les consommateurs ne savent que très peu que cette liqueur d’orange est faite en très grande partie de Cognac et que certaines cuvées le sont avec des crus exceptionnels. Évidemment, la cuvée étiquette rouge, reconnaissable entre toutes, donne le ton pour l’élaboration de cocktails. La magnifique cuvée Louis-Alexandre, dont la recette vient de changer avec un contenu dans la nouvelle création contient maintenant du Cognac VSOP. L’ancienne recette, que j’aimais pourtant beaucoup, a aujourd’hui une complexité plus affirmée, avec des notes de caramel au beurre et fleur de sel, des notes d’orange bien soutenues et une grande longueur en bouche. Pour ceux qui veulent découvrir un produit unique, sautez dessus, vous serez épatés. La gamme continue avec la cuvée du centenaire faite en 1927 pour célébrer le 100e anniversaire de la Maison Marnier-Lapostolle. Une de mes préférées, une main de fer dans un gant de velours. 82 % de cognacs X.O (Extra Old) puissance et élégance, incroyable longueur et délicatesse en même temps. Superbe. Vient ensuite la cuvée assemblage à 91 %, de Cognacs X.O de grande Champagne, c’est la cuvée que je recommande vraiment pour les amoureux et connaisseurs de grand Cognac. Des notes de bois, d’épices, c’est riche et complexe, très beau. Là, l’orange est bien discrète, un tour de force. Pour conclure cette présentation de la gamme complète de Marnier, voici le grand des grands, Le Quintessence, un assemblage de Cognacs rares et là franchement, on atteint le sublime, on est complètement ailleurs, je me disais même qu’avec un très grand Sauternes, c’est ce que je voudrais boire avant de mourir. Rarement dégusté quelques choses d’aussi délicat et sublime. Des notes non pas d’orange pour cette double distillation, mais des arômes de citron, même de yuzu, de citron caviar, de vanille, un truc de fou, d’une finesse inouïe.

Avec la période de noël et les cadeaux à offrir ou s’offrir, vous avec une belle gamme à tous les prix. Disponible à la SAQ.

9) La grande dégustation

Photo courtoisie

La grande fête du vin aura lieu à Montréal du 31 octobre au 2 novembre prochain.

La Grande Dégustation de Montréal est un rendez-vous unique où se rassemblent près de 200 vignerons, dont 87 producteurs proposeront des produits BIO, des distillateurs et brasseurs pour partager leur passion. Chaque année plus de 10 000 amateurs, connaisseurs et professionnels des vins, bières et spiritueux se donnent rendez-vous à la Place Bonaventure. Élyse Lambert et Carlos Ferreira sont les ambassadeurs de l’édition 2019. Élyse est une sommelière reconnue dans le monde entier et Carlos Ferreira, du restaurant du même nom, est un véritable ambassadeur pour la restauration portugaise. L’événement permet aux Québécois d'échanger avec des producteurs provenant des quatre coins du monde, en plus d'offrir une expérience de dégustation incomparable. Cette année, c’est le Portugal, avec son extraordinaire art de vivre, qui est à l’honneur. Que ce soit depuis la mythique Lisbonne, ses superbes régions ou ses rives atlantiques. La Grande Dégustation de Montréal accueillera plus de 50 producteurs de ce pays. Aussi, un autre invité cette année et on comprend pourquoi avec l’énorme engouement mondial pour le whisky. Séduisant les amateurs d’alcool en quête de véritables voyages et d’histoires associées à cette eau-de-vie légendaire. De l’Écosse au Japon, qu’il soit désigné comme whisky, scotch, bourbon ou rye, il ne laisse personne indifférent. Les amateurs seront nombreux pour déguster ces nombreuses options présentées à la grande dégustation, comme le fameux Whisky NIKKA, que la SAQ a fait entrer toute la gamme en même temps. Un whisky d’une grande rigueur réalisé par des passionnés.

Pour information : https://www.lagrandedegustation.com/fr/