Spectacle «Ça.»: André Sauvé ajoute deux dates à Montréal

Ayant déjà inscrit à son agenda de tournée plus de 100 rencontres avec son public en salle afin de présenter son show Ça., André Sauvé ajoute deux dates à Montréal au printemps prochain.

Le populaire humoriste sera de retour au Théâtre Saint-Denis les 24 et 25 avril avant de s'accorder une pause de plus de six mois de représentations au Québec. La vente des billets va bon train, car l'artiste approche du cap des 100 000 places réservées.

La semaine dernière, lors du Premier Gala de l'ADISQ, André Sauvé était finaliste à l'obtention du Félix décerné pour le Spectacle de l'année – Humour.

Responsable des artifices sur scène pour le spectacle Ça., Julie Basse a quant à elle encore la chance de repartir avec l'Olivier de la catégorie Concepteur visuel de l'année qui sera décerné le 8 décembre.

La liste complète des représentations annoncées jusqu'en décembre 2020 du troisième spectacle en solo d'André Sauvé dans la province se trouve au andresauve.com.