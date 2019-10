Un Expo de la première heure est mort

L’ancien joueur des Expos de Montréal Ron Fairly, qui a porté leur uniforme pendant leurs six premières saisons d’existence, est décédé à l’âge de 81 ans, ont annoncé les Mariners de Seattle, mercredi.

Ex-voltigeur et joueur de premier but, Fairly a été acquis des Dodgers de Los Angeles par les Amours le 11 juin 1969, durant la campagne initiale de l’organisation montréalaise qui disputait alors ses matchs locaux au parc Jarry. Avant son départ à l’hiver 1974, il a totalisé 86 circuits et 131 points produits avec les Expos, conservant une moyenne au bâton de ,276. En 1973, il a été invité à la classique des étoiles du baseball majeur.

Celui ayant participé à 2442 parties du calendrier régulier dans les majeures a évolué pour six formations des grandes ligues, incluant les Blue Jays de Toronto en 1977. Deux ans plus tard, il a amorcé une carrière à la télévision, travaillant à la description des rencontres des Angels de la Californie, puis des Giants de San Francisco et des Mariners.