Voici pourquoi il n’y a pas de bon montant à économiser pour la retraite

En collaboration avec

Grâce au pouvoir du kombucha et des nouvelles avancées dans le domaine médical, notre génération risque de vivre plus longtemps que celle de nos parents – et donc de profiter de la retraite pendant plusieurs d’années.

Ce que ça veut dire, c’est qu’il faudra être bien préparé pour assumer le coût de ces années de repos bien mérité. Malheureusement, les retraités d’aujourd’hui sont de plus en plus nombreux à arriver endettés à cette étape charnière de la vie. Depuis 2011, l’endettement des 56 à 65 ans aurait augmenté de 28,7% et celui des 66 ans et plus, de 47,5%.

Comment ça se fait? Serait-ce parce que #lesgens ne sont pas bien renseignés sur leurs besoins financiers à la retraite?

Voici quelques mythes tenaces qu’on va s’empresser de déboulonner histoire de t’outiller comme du monde pour ce grand projet.

Nos mères se tuent à le répéter: nous sommes tous uniques, et nos besoins financiers pour la retraite reflètent cette différence. Il n’y a pas de règle universelle pour ce genre de projet!

Ceci dit, il n’est jamais trop tard ni trop tôt pour commencer à épargner pour la retraite. Mieux vaut arriver là préparé!

Tu ne sais pas trop par où commencer? Un conseiller financier pourrait t’aider à établir un plan d’épargne qui correspond à tes besoins et ton budget.