Vol qualifié à Gatineau: un ado arrêté et une suspecte recherchée

GATINEAU | Un adolescent de 14 ans a été arrêté par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) en lien avec un vol qualifié survenu le 20 octobre dernier dans un commerce, tandis qu’une suspecte de 17 ans est toujours recherchée.

Le vol qualifié s’est produit vers 20 h 30 dans un commerce de la rue Notre-Dame.

Selon la police, les deux suspects étaient armés d’un pistolet à plomb s’apparentant à une arme à feu. Ils auraient exigé au commis de leur remettre le contenu du tiroir-caisse.

«Au cours de l'événement, l'un des suspects aurait fait feu à plusieurs reprises en direction du commis, l'atteignant au niveau du visage et du cou», a indiqué le SPVG.

Les deux jeunes auraient ensuite quitté les lieux avec des cigarettes et de l’alcool.

La victime, un homme dans la quarantaine, a été transportée dans un centre hospitalier pour soigner des blessures sérieuses. Sa vie n’est pas en danger.

Ce soir-là, l’unité canine du SPVG avait été déployée pour tenter de localiser les suspects, en vain.

Le travail des enquêteurs a toutefois permis d’identifier les deux suspects. Le jeune de 14 ans a été arrêté mercredi dernier et transféré dans un centre de détention pour adolescent. Des accusations de vol qualifié, d'agression armée, de voie de faits graves, de port d'arme et de port de déguisement dans un dessein dangereux ont été déposées auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en Chambre de la Jeunesse contre l'adolescent.

«Les démarches se poursuivent afin de procéder à l'arrestation de l'autre suspecte», a indiqué la police en précisant qu’un mandat d'arrestation avait été émis contre l’adolescente de 17 ans.