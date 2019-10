DESMARAIS, Gaétan



À Montreal, le 27 octobre 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé Monsieur Gaétan Desmarais, époux de Sylvie Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Francis (Stéphanie) et Jérémy (Jean- Sebastien), sa petite fille Myriam, ses soeurs, Manon (Michel), Céline (Michel), ses frères, Roméo (Wanda), Pierre (Francine) et Gérald (Manon), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019 de 13h à 17h et de 18h à 20h au:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié en la mémoire de Gaétan Desmarais.