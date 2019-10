CUIERRIER, Gilles



À Montréal, le 28 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Gilles Cuierrier, époux de feu Huguette Bigras, fils de feu Wilfrid Cuierrier et de feu Léa Lalonde.Il laisse dans le deuil son fils Jean (Lise Desormeaux), ses petits-enfants Gabriel et Mélissa (Charles Théoret), son beau-frère Maurice Bigras (feu Huguette Brissette), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 1 novembre 2019 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Antoine-Marie-Claret, située au 10660, avenue Larose, Montréal, le samedi 2 novembre 2019 à 11h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Glen Robertson, Ontario, à une date ultérieure.