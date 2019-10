Ça s’peut-tu?

Yo les vieux ! Prêts pour un petit coup de vieux ? Aujourd’hui, dans sa Suède lointaine, Mats Naslund célèbre ses 60 ans. Jamais trop commémoré ni complimenté, le Viking de 5’7’’ a été extraordinaire pendant son passage de huit ans avec le Canadien, connaissant son apogée en saison 1985-1986. Quarante-trois buts, 110 points et la régularité d’un point par match en séries, où il a été un rouage crucial, un formidable meneur lors de la conquête de la Coupe Stanley.

Mats revient faire son tour de temps en temps, mais le premier Européen à avoir endossé ce chandail tricolore a toujours été discret.

Il est de ces gens qui ne semblent pas touchés par l’âge, le vieillissement. Saviez-vous que dimanche dernier, Gilles Vigneault a atteint les 91 ans ?

Si je ne m’abuse, et c’est rare que je m’abuse moi-même, Jean-Paul Chartrand, qui vous décrit hebdomadairement la boxe à RDS, joue dans les 88 ans. Incroyable !

LES KIDS

Et ils sont beaux nos vieux. Paolo Noël a maintenant 90 ans, Jean-Pierre Ferland 85, Yvon Deschamps 84 et le petit jeune Charlebois vient d’avoir 75. Edgar Fruitier a 89 ans, Michel Louvain 82, ti-cul Lautrec 79. Le beau Boubou dans le métro, Jacques Boulanger, vient d’avoir 80 ans, tout comme Lucien Bouchard et Brian Mulroney. Ça ne nous rajeunit pas, diraient Dodo et Denise... 87 et 88...

ZLIGNE

Cette année, on a eu un été Rodger­­­ Brulotte. Trop court.

En attente sur une des lignes télé­phoniques du gouvernement, le solo de flûte, c’est-tu nécessaire ?

S’il n’arrête pas de maigrir, Denis Coderre va passer... en dessous de la porte.

À DEMAIN

Jean Drapeau aurait 103 ans, le père de Justin aurait 100 ans... René Lévesque 97.