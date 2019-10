«Charest me sommait de me rétracter et de m’excuser», raconte l’ancien journaliste Patrick Bourgeois

L'ancien journaliste du Québécois, Patrick Bourgeois, est le premier à avoir constaté l’incohérence entre le train de vie de Jean Charest et son salaire.

Dans le cadre de la sortie du livre PLQ inc., qui se penche sur les soupçons de corruption du Parti libéral du Québec (PLQ), à l’époque de Jean Charest, l’ancien journaliste a voulu raconter l’enquête qu’il a menée, il y a environ 15 ans.

«Je m’étais mis à faire enquête là-dessus et j’avais tout obtenu les documents de la résidence de Charest à Westmount, son contrat d’hypothèque et ses comptes d’Hydro et j’avais regardé du côté aussi du chalet de luxe qu'il louait à Sam Pollock le 200, Lebaron à North Hatley, et j’avais fait un exercice de base que n’importe quelle famille fait: le petit budget, pour voir si ça arrive et ça arrivait pas. Ça ne se pouvait pas», a expliqué Patrick Bourgeois à l’émission Dutrizac à QUB radio, jeudi matin.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Patrick Bourgeois, sur QUB radio:

«Moi, dans le journal j’avais dit: ‘’ce que je suis capable d’établir c’est qu’il y a un trou de 75 000 $ dans ses finances’’», a-t-il ajouté à l’animateur Benoit Dutrizac.

Le livre PLQ inc., évoque la possibilité que le PLQ ait remboursé une partie de l’hypothèque de la maison de son ancien chef à Westmount, avant de lui verser un salaire annuel de 75 000 $. L’ex-directeur de cabinet de M. Charest, Ronald Poupart, a confié à l’UPAC que l’hypothèque de la maison de l'ancien chef libéral était payée par le PLQ, du moins en partie, quand il était dans l’opposition à Québec.

À Sainte-Anne-des-Monts, un huissier était débarqué chez Patrick Bourgeois avec une mise en demeure de la part de M. Charest.

«Charest me sommait de me rétracter et de m’excuser», a expliqué l’ancien journaliste.

«J’attends toujours la poursuite de M. Charest, 15 ans plus tard, ou les excuses de M. Charest», a-t-il conclu.

PLQ INC., UN LIVRE-CHOC DE NOTRE BUREAU D’ENQUÊTE

Photo Martin Chevalier