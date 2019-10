Chefferie libérale: une course n’est pas essentielle, selon Marie Montpetit

Une course n’est pas essentielle pour combler le poste de chef du Parti libéral du Québec, estime la députée Marie Montpetit, qui appuie la seule candidate déclarée Dominique Anglade.

Sa rivale potentielle, Marwah Rizqy, a décidé de reporter sa décision de briguer ou non la direction libérale à plus tard.

La perspective d’un couronnement n’indispose pas la députée de Maurice-Richard, au contraire. Elle y voit même des avantages. «S’il n’y a pas de course, ça veut dire un nouveau chef plus rapidement», a-t-elle affirmé jeudi, à l’entrée de la réunion quotidienne des élus libéraux à l’Assemblée nationale.

«[Dominique Anglade], c’est une cheffe extraordinaire, elle sait où elle s’en va, c’est une femme de cœur, une femme de conviction, elle est prête à prendre la chefferie, elle est prête déjà à se mettre en mode élection 2022», a insisté Marie Montpetit.

Qu’il n’y ait qu’une seule candidate à la direction du PLQ, à trois semaines du lancement officiel de la course, n’est pas le signe d’un désintérêt pour la bannière libérale, aux yeux de la députée.

«Mme Anglade a rallié, on l’a vu, la plupart des [députés] du caucus, a rallié le gens du parti, a rallié les militants aussi. C’est une candidature de renom, qui fait l’unanimité aussi, donc ça explique peut-être notamment la raison pour laquelle il n’y a pas d’autres candidats qui se présentent».

Selon Mme Montpetit, il est tout à fait possible de faire du financement et grossir le membership du PLQ sans course au leadership.