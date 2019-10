Cinq endroits où boire un excellent chocolat chaud

MONTRÉAL – Enfilez votre gros foulard d’automne et vos gants, c’est la saison parfaite pour faire la tournée des établissements qui servent les meilleurs chocolats chauds.

Cette boisson réconfortante se trouve dans tous les bons cafés et restaurants à déjeuner de Montréal. Toutefois, quelques endroits en servent qui sont particulièrement très bons.

Voici cinq de nos adresses coup de cœur :

1. Les chocolats de Chloé

546, avenue Duluth Est

La jolie chocolaterie artisanale du Plateau est l’adresse préférée des Montréalais les plus gourmands. On s’y rend pour faire le plein de tablettes de chocolats, de truffes, de sucreries ou encore de caramel. Pendant que vous êtes sur place, commandez-vous un bon chocolat chaud bien riche. Si vous l’aimez, la chocolaterie vend aussi des mélanges pour emporter !

2. Patrice Pâtissier

2360, rue Notre-Dame Ouest

La pâtisserie du célèbre chef Patrice Demers propose un chocolat chaud de grande qualité. Ici, vous le trouverez possiblement plus épicé qu’ailleurs. Vous pourrez accompagner votre breuvage d’une délicieuse pâtisserie ou encore en profiter pour prendre le temps de manger un bon repas sur l’heure du lunch!

3. MELK- Bar à Café

Plusieurs adresses

Bien que le chocolat chaud soit excellent chez MELK, c’est ce que vous pouvez ajouter dedans qui le rend exceptionnel. Oubliez le simple ajout de crème fouettée. Les trois succursales du bar à café proposent plutôt d’ajouter un morceau de guimauve faite maison dans votre chocolat chaud. Attention, les risques de devenir accros sont élevés.

4. Au festin de Babette

4085, rue Saint-Denis

Ce café-restaurant de la rue Saint-Denis pourrait très bien porter le nom du Royaume du chocolat chaud! Pourquoi? Car le menu comporte 12 choix de chocolats chauds tous aussi intéressants les uns que les autres. Chocolat 55 % et orange pressée, chocolat belge blanc parfumé au gingembre, à la cannelle et à la cardamome et chocolat au lait et noisettes, il y en a vraiment pour tous les goûts!

5. La Diperie

Plusieurs adresses

Toutes les succursales de la Diperie vous proposent de créer votre chocolat chaud de rêve comme vous le feriez pour votre cornet trempé. C’est parmi une trentaine de saveurs que vous devrez faire votre choix. N’oubliez pas d’y ajouter quelques garnitures pour rendre votre boisson chaude encore plus originale.