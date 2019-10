Climat de travail malsain dans le bureau de Justin Trudeau

La chef de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, fait l’objet de vives critiques. Certains espèrent carrément la voir partir.

Des sources indiquent à TVA Nouvelles que sous sa gestion, le bureau du premier ministre est dysfonctionnel et que l'environnement de travail y est malsain.

On affirme notamment que la culture du secret règne dans le bureau, que les divergences d’opinions n’y sont pas tolérées, que le personnel n’est pas consulté et que les courriels restent sans réponse.

Ces mêmes sources exigent des changements dans la gestion du bureau du premier ministre, du caucus libéral et du parti. Elles soutiennent que rien ne changera si Katie Telford reste en poste.

Bras droit de Justin Trudeau

La directrice de cabinet de Justin Trudeau est en poste depuis l'élection de 2015. Elle fait partie du groupe restreint d'hommes et de femmes de confiance du premier ministre. Katie Telford et l'ancien secrétaire particulier, Gerald Butts, ont toujours été considérés comme ses plus proches collaborateurs.

Gerald Butts, qui a démissionné avec fracas dans l'affaire SNC-Lavalin, n'est plus dans l'entourage du chef libéral, même s'il avait repris du service pendant la campagne électorale. Et en l'absence de Butts, Katie Telford est maintenant perçue comme le bras droit du premier ministre.

Justin Trudeau a réquisitionné les services de l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, et ceux de l'ancienne ministre libérale fédérale de l'Alberta, Anne McLellan, pour l'aider à gérer la transition et à former son conseil des ministres. Depuis quelques jours, elles consultent les ministres de la dernière législature.

Des sources ont indiqué que ces conseillères ont été informées des problèmes de gestion au bureau du premier ministre.

Dix jours après l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire, Justin Trudeau poursuit sa réflexion. Questionné sur les critiques à l'endroit de sa directrice de cabinet, son bureau s'est contenté de dire que Katie Telford restera en poste.