THIBEAULT, Hector



À Laval, le 25 octobre, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Hector Thibeault, époux de feu Dina Morga. Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (feu Serge Thomas), Lyne (Gilles Patenaude) et Vincent (Julie Boileau), ses petits-enfants Stéphanie, Francis, Elizabeth, Sabrina et Florence ainsi que ses six arrière-petits-enfants, parents et amis.Les funérailles ont été célébrées dans l'intimité.