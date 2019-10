LEBLANC THÉRIAULT, Alice



À son domicile, le 24 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Alice Leblanc Thériault, épouse de feu M. Gilles Thériault, demeurant à Montréal-Est et autrefois de Rawdon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Mary), Sylvie, Alain (Brigitte), Josée (Peter), Gilles Jr, ses petits-enfants Michelle, Annie, Isabelle, Mark, Mélissa, Myriam, Judith, Thomas et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Louise, ses frères Bernard et Renald, parents et amis.La famille vous accueillera à la3283 4e AVENUERAWDON, QC J0K 1S0le dimanche 3 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le lundi 4 novembre 2019 à 14h en l'église Marie-Reine du Monde à Rawdon. Ouverture du salon à 12h30.Mme Leblanc Thériault sera inhumée au cimetière Chemin du Lac Morgan à Rawdon. Direction funéraire:RAWDONwww.residencefunerairelabreche.com