ARCHAMBAULT, abbé Pierre



À Saint-Bruno de Montarville, le 28 octobre 2019 est décédé l'abbé Pierre Archambault, prêtre du diocèse de Saint-Jean-Longueuil à l'âge de 77 ans. Né le 22 avril 1942, fils unique de Robert Archambault et d'Éliane Clermont, il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis ainsi que le personnel pastoral du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ordonné prêtre par Mgr Gérard-Marie Coderre le 14 mai 1966, il a été professeur au Séminaire de Saint-Jean jusqu'en 1970. Il fut ensuite vicaire à Saint-Georges de Longueuil et il remplit diverses fonctions au plan diocésain, en particulier comme chancelier et responsable de la formation des futurs prêtres. Il a été curé à plusieurs paroisses: Saint-Pierre Apôtre, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-de-Fatima, Saint-François-de-Sales, Saint-Basile, Saint-Bruno et à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste. Atteint par la maladie, il prit sa retraite en 2016.Les funérailles seront présidées par Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le lundi 4 novembre 2019 à 11h, en l'église de Saint-Bruno de Montarville. Il sera exposé en ce même lieu dès 9h30. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure.