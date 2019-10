Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Les résistants du jazz

Écrit par Serge Truffaut et illustré par Christian Tiffet, le livre intitulé «Les résistants du jazz» propose une quarantaine de portraits de grands musiciens de jazz qui n’ont pas eu la chance de connaître un succès populaire aussi grand que des Duke Ellington ou Louis Armstrong, mais dont le talent et la créativité restent cela dit indéniables. Red Garland, Elvin Jones, Lester Bowie en sont quelques-uns. En parallèle, l’auteur présente également le contexte social et historique de certaines villes qui les ont vu naître.

En librairie depuis le 29 octobre

Je sors

Spectacle

Carrion

De l'artiste australien Justin Shoulder, le spectacle «Carrion : Jamais tout à fait humain, seulement Frankenstein» proposera une œuvre bien originale où le théâtre, la danse, les arts visuels et la sculpture se rejoindront dans un univers à la fois mythologique et post-apocalyptique. Le spectacle est une présentation du MAI (Montréal, arts interculturels).

Ce soir à 20h au Studio Hydro-Québec du Monument National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Événement

Urban Science #LeCypher

À l’occasion de leur cinquième anniversaire, le Urban Science #LeCypher proposera ce soir comme à chaque jeudi un grand party où le hip-hop et le soul seront roi. Plusieurs artistes de la scène locale comme de la scène internationale sont invités. Pour le party d’aujourd’hui, ce sera le thème de l’Halloween qui colorera l’événement.

Ce soir à 20h au Bootlegger, l’Authentique, 3181 boulevard Saint-Laurent

Événement

Halloween 2019

Pour célébrer l’Halloween, plusieurs événements sont organisés à travers la ville de Montréal. En partenariat avec la Place Bourassa, la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord proposera ce soir des activités pour toute la famille. Parents et enfants sont donc les bienvenus, ces derniers pourront garnir à souhait leur sac de bonbons.

Ce soir de 17h à 21h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12004 Boulevard Rolland

Jeu

Soirée au musée

Le Musée Stewart proposera ce soir, à l’occasion de l’Halloween, une programmation toute particulière alors qu’il sera possible de visiter les univers de la nouvelle exposition Nuits, mais également de participer au nouveau jeu d’évasion paranormal intitulé «Spectres de l’île», qui a été développé en collaboration avec Randolph.

Ce soir de 17h30 à 22h au Musée Stewart, 20 Chemin du Tour de l'isle

Cinéma

Soirée courts métrages

Toujours dans le cadre des célébrations entourant l’Halloween, le Cinéma moderne propose aujourd’hui une soirée thématique de courts métrages ancrée dans le vaste monde de l’épouvante. Sept courts métrages seront ainsi diffusés l’un après l’autre pour une durée totale d’un peu moins de 90 minutes. L’événement est présenté en collaboration avec la société de distribution H264.

Ce soir à 23h au Cinéma moderne, 515, boulevard Saint-Laurent

Je reste

Livre

Aux origines de l’éthique environnementale

Le livre intitulé «Aux origines de l’éthique environnementale» présente la conférence donnée en 1973 par l’auteur et philosophe Richard Sylvan Routley (1935-1996) qui déjà introduisait l’idée selon laquelle la nature possèderait une valeur intrinsèque et indépendante des besoins humains.

En librairie depuis le 28 octobre

Télé

Halloween

Pour ceux et celles qui souhaiteraient vivre quelques frissons en cette soirée d’Halloween sans avoir à sortir de chez soi, la chaîne Super Écran offre plusieurs films d’horreur aujourd’hui, dont «Halloween», réalisé par David Gordon Green en 2018, offrant une suite au film culte du même nom de 1978.

Ce soir à 21h sur Super Écran

Documentaire

Un danger dans chaque bouchée

Réalisé par Robert Mercier, le documentaire «Un danger dans chaque bouchée» se penche sur le phénomène des allergies alimentaires en examinant notamment leurs causes, leurs risques et leurs conséquences.

Disponible sur TOU.TV depuis le 27 octobre