La religion a aussi ses défenseurs

C’est par hasard que j’ai lu votre Courrier lors de ma visite dans un restaurant de Vanier, en Ontario. Je n’ai pu m’empêcher de sourire devant les propos de celui qui signait « Catholique : plus jamais ». Je suis catholique et, croyez-le ou non, pratiquant ! Je prie, je vais à l’église. Et ici, il y a encore beaucoup de gens qui fréquentent nos églises. Des gens âgés, mais aussi des adolescentes et adolescents, des jeunes, des enfants, etc. Car ce n’est pas dangereux.

Les gens sont heureux, confiants, positifs, ils aiment l’Église, la respectent malgré ses erreurs, ses faiblesses et ses scandales. Ils participent à ses cérémonies et ne généralisent pas quand on dénonce les malversations de certains prêtres, car on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac.

Contrairement à ce que certains prétendent, les prêtres sont bons, et certainement pas tous des abuseurs. Prenez un instant pour regarder la société en général et vous allez en voir des hommes dépravés, déséquilibrés et violents envers les enfants et les femmes. Jetez un œil sur les émissions de télé où tout le monde est obsédé par le sexe, l’infidélité et les aventures frivoles.

Tous ces gens qui ont abandonné l’Église pour devenir des non-croyants et des non-pratiquants devraient lui ficher la paix et s’abstenir de continuer à la dénigrer. D’où leur vient cette obsession maladive de vouloir la condamner ? Qu’ils se fassent soigner au plus vite, ça presse !

Beaucoup de Québécois, heureusement pas tous, sont de nature chialeuse. Ils ont abandonné l’Église, mais restent grossiers et vulgaires à son endroit. Ils blasphèment, injurient tout ce qui touche au religieux, au point de frôler parfois le harcèlement. Ce qu’ils transmettent a un relent de haine très peu civilisé.

Le but de la vie doit être mené par une volonté d’être meilleur. Dites-le à vos lectrices et lecteurs, et invitez-les au respect envers tout le monde. On est non-croyant, non-pratiquant, soit ! Mais on doit quand même respecter les autres. Je terminerai avec une citation de Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d’Ivoire : « La paix n’est pas un mot, c’est un comportement ».

Un catholique d’Ottawa

Comme vous avez joint une copie de ma chronique à votre lettre, je sais que les deux correspondants de ce matin-là dénonçaient des gestes malsains posés par des gens du clergé. Mais en quoi ces personnes deviennent-elles grossières et vulgaires quand elles ne font que témoigner de leur vécu ou du vécu de certains proches ? Vous avez pleinement le droit de défendre une Église à laquelle vous adhérez, mais de quel droit vous permettez-vous de traiter de chialeux des gens qui dénoncent des infamies commises par des hommes d’Église quand ils en ont souffert ? L’empathie envers l’autre, c’est bon pour les deux camps, celui des incroyants autant que celui des croyants. In medio stat virtus !