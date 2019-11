Laval mène encore les équipes d’étoiles du RSEQ

Le Rouge et Or de l’Université Laval domine les équipes d’étoiles de football du RSEQ avec 11 sélections.

Pour une deuxième année consécutive, les joueurs de la ligne offensive Kétel Assé, Samuel Lefebvre et Samuel Thomassin ont été choisis par les entraîneurs. Les deux premiers sont des choix unanimes.

L’attaque terrestre du Rouge et Or a dominé le RSEQ avec une moyenne de 215 verges par match, ce qui lui vaut la 2e position au pays derrière les Huskies de la Saskatchewan qui ont conservé une moyenne de 221,5 verges. « C’est une belle récompense, mais on ne joue pas pour les prix individuels, a mentionné Kétel qui complète son parcours universitaire cette année. Je veux remercier notre entraîneur de position Carl Brennan ainsi que nos coéquipiers Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau. Le succès d’une ligne offensive est le fruit du travail des cinq joueurs. »

« Ça n’arrive pas souvent que trois joueurs de ligne soient élus sur l’équipe d’étoiles deux années consécutives, d’ajouter le bloqueur de 6 pi 7 po et 300 livres, mais c’est la finalité qui compte. Je veux m’assurer de terminer la saison avec une troisième bague au doigt sinon ces honneurs individuels ne voudront rien dire. »

Meilleure du circuit avec des gains de 2020 verges, l’attaque aérienne des Stingers de Concordia a été récompensée. Le quart-arrière Adam Vance a été un choix unanime et les receveurs James Tyrrell et Jeremy Murphy ont aussi trouvé leur place parmi les étoiles.

Murphy et le plaqueur Jean-William Rouleau, du Rouge et Or, sont les deux seules recrues retenues au sein des constellations. Les deux proviennent de la Division 3. « C’est bon pour le football collégial et ça démontre qu’il y a des bons joueurs partout et c’est à nous de les trouver, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Des équipes en région sont parfois négligées. Jean-William n’a pas eu froid aux yeux et il s’est engagé avec une des bonnes équipes au pays. Il a compétitionné et il a mérité un poste de partant. »

Double sélection

Antoine Dansereau-Leclerc a eu droit à deux sélections, l’une comme receveur et l’autre comme retourneur. « J’ai obtenu une plus grande charge de travail que prévu, a-t-il mentionné. En début de saison, je n’avais aucune idée de mon utilisation et j’ai travaillé fort. Les séries sont la partie la plus intéressante de la saison et c’est encore plus le fun quand tu as la chance d’embarquer pour faire des jeux. »

Dansereau-Leclerc a profité d’une blessure à l’aine à Jonathan Breton-Robert pour s’établir comme partant et devenir la cible de prédilection des quarts-arrières. « Antoine a frappé en relève et on n’a pas senti une baisse de production, a indiqué Constantin. Pour un joueur de 2e année, il a excédé nos attentes. »

Les Carabins de l’Université de Montréal arrivent au deuxième rang avec sept sélections, dont quatre en défensive. Le porteur de ballon Ryth-Jean Giraud et le demi défensif Marc-Antoine Dequoy ont été des choix unanimes.

Sélectionné parmi les étoiles pour une deuxième année consécutive, le secondeur Brian Harelimana se retrouve en compagnie cette année de son frère Kean qui évolue à la même position que lui avec le Rouge et Or.

Équipe d’étoiles offensive

*Adam Vance, quart-arrière, Concordia

*Ryth-Jean Giraud, porteur de ballon, Montréal

*Félix Garand-Gauthier, centre-arrière/hybride

**Jeremy Murphy, demi inséré, Concordia

Antoine Dansereau-Leclerc, demi inséré, Laval

Kevin Kaya, ailier espacé, Montréal

James Tyrrell, ailier espacé, Concordia

*Kétel Assé, bloqueur, Laval

Anthony Vandal, bloqueur, Sherbrooke

Samuel Thomassin, garde, Laval

Pier-Olivier Lestage, garde, Montréal

*Samuel Lefebvre, centre, Laval

Équipe d’étoiles défensive

Samuel Rossi, ailier défensif, Montréal

Joshua Archibald, ailier défensif, McGill

*Andrew Seinet-Spaulding, plaqueur, McGill

**Jean-William Rouleau, plaqueur, Laval

Kean Harelimana, secondeur, Laval

Brian Harelimana, secondeur, Montréal

*Adam Auclair, secondeur de couverture, Laval

*Émile Chênevert, demi de coin, Laval

Markens Valcourt, demi de coin, McGill

*Marc-Antoine Dequoy, demi défensif, Montréal

Khadeem Pierre, demi défensif, Concordia

Ethan Makonzo, maraudeur, Montréal

Équipe unités spéciales

*David Côté, botteur de dégagement, Laval

Louis Tardif, botteur de précision, Sherbrooke

Antoine Dansereau-Leclerc, retourneur, Laval

*choix unanime

**recrue