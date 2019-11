Le plein de bonbons malgré l’averse

Fantômes, princesses et superhéros ont bravé la pluie battante et les recommandations de plusieurs villes de reporter la collecte annuelle de bonbons à vendredi pour célébrer l’Halloween le 31 octobre.

« Les enfants voulaient vraiment venir. On va faire les deux soirs », a lancé Nicolas Fortin, 34 ans, qui accompagnait son garçon et sa fille.

« L’Halloween, c’est le 31. Quand on était jeunes, on la passait sous la neige et la pluie, s’est quant à elle remémorée Ophélie Proulx-Giraldeau­­­, 22 ans, déguisée en Mona Lisa pour remettre des friandises, avec ses amis. On trouve ça bizarre, la décision de la mairesse [Valérie Plante]. »