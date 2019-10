Les coups de cœur de Laure Waridel

J’aime les cafés équitables ! Pour avoir contribué à leur déploiement au début, c’est important, pour moi, de fréquenter ce genre de cafés. Mon café préféré est donc le Placottoir, qui est à la fois un café et une librairie de livres d’occasion, qui s’appelle le Vieux Bouc. C’est situé sur la Promenade Masson, en face de l’église. J’adore cet endroit­­­ où l’on peut bouquiner en même temps qu’on prend son café. D’ailleurs, les propriétaires sont les pionniers du commerce équitable.

L’activité préférée ?

Photo d'archives

L’activité spontanée qui me vient en tête, c’est d’aller courir sur le mont Royal. Lorsque je cours, c’est bénéfique aussi bien pour mon physique que pour mon mental, et je sens que mon esprit est complètement libre. Je ne réalise plus où je suis tellement ça me fait du bien. J’aime aussi me rendre dans les marchés publics comme le Marché Jean-Talon, avec mon fils et mon mari, choisir de bonnes provisions et cuisiner ensemble. On y trouve des aliments bio, locaux et équitables.

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée d'Instagram @misswitchrose

Le Café Chat l’heureux. Ça vaut la peine d’y aller parce que c’est l’endroit rêvé pour les fanatiques de félins. C’est un café où les chats sont admis. Il y en a partout et on peut les flatter. La nourriture est bonne aussi ! Il y a également la rue Demers. C’est selon moi, la rue la plus cachée en ville. C’est parallèle à la rue Villeneuve et c’est une rue magnifique. C’est complètement piétonnier. Au milieu de la rue, il y a des arbres et c’est d’une tranquillité incroyable. C’est très, très inspirant ! Je vous invite aussi à explorer en général les ruelles vertes. Ce sont de réels bijoux en arrière des maisons.