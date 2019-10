Les gros canons ont résonné

Tout au long de la saison et des séries éliminatoires, les gros canons ont trouvé le moyen de répondre à l’appel dans les grands moments. C’est ce qu’Anthony Rendon et Howie Kendrick ont accompli à Houston.

Alors qu’on les croyait morts et enterrés, les hommes de Dave Martinez ont ressurgi maintes fois en octobre. Le grand chelem de Kendrick éliminant les Dodgers est incontestablement l’un des grands moments de la formation du district fédéral.

À cela s’ajoute la performance de Rendon, un natif de Houston en prime, lors des matchs 6 et 7 de la Série mondiale.

« Il y a des gars que tu veux voir briller sur le terrain dans les grands moments. Anthony et Howie sont de ceux-là, a mentionné le gérant Dave Martinez après la victoire décisive des siens. Ils l’ont fait durant toute la saison. Ils ont le don de rester calmes et d’accomplir ce qu’ils font de mieux. On l’a bien vu dans ce match ultime. »

Retour couronné

À sa première saison à Washington l’an dernier, Kendrick n’avait joué que 40 matchs, importuné par une blessure au tendon d’Achille tout juste avant de célébrer ses 35 ans. Il a relevé le défi de revenir en force en 2019. Si bien que

Martinez a dû calmer ses ardeurs au camp d’entraînement printanier.

« Il fallait le conserver pour la saison. Il avait l’air d’un jeune poulet sur le terrain. Il fallait aider à son processus de retour au jeu, a raconté Martinez. C’était une preuve du gros travail qu’il avait accompli pour revenir en forme. Il est un vrai pro. On le voit sur le terrain et on le voit dans le vestiaire. Il est incroyable et irremplaçable. C’est l’âme et le cœur de l’équipe. »

Ce même groupe qui, n’allant nulle part le 23 mai, revendiquait 19 victoires contre 31 gains. La barque en perdition a changé de cap pour terminer la campagne avec 93 victoires avant de connaître un parcours ahurissant en séries. La formation a évité cinq fois l’élimination, balayé les Cards de Saint Louis après avoir éliminé les Dodgers et battu les Astros quatre fois sur leur terrain.