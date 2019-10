Les Méchants Raisins débarquent dans vos oreilles!

Les Méchants Raisins, ça a commencé comme un blogue en 2006, c'est devenu un Guide pendant trois ans, puis des chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Montréal. C'est maintenant aussi un... PODCAST ! Avec Nadia Fournier, l'auteure derrière Le Guide du vin Phaneuf et Patrick Désy du Journal de Montréal. À ne pas manquer chaque jeudi dans la section balados de QUB Radio! Des discussions animées, parfois « méchantes », mais toujours divertissantes, des suggestions de vin, des entrevues, des dégustations avec vous.

Voici les vins dégustés et suggérés lors du second épisode de cette toute première saison!

Les Méchants Raisins vont se faire Loire!

Arrêter de boire, kossé ça donne? Une incursion en Loire et les dernières nouvelles à propos des vendanges. Coup d’œil sur le Vinho Verde au Portugal et des nouveautés à surveiller. Et on déguste un vin orange à l’aveugle et on vous dit si c’est vraiment aussi bon qu’on le dit!

Les vins suggérés :

Nadia

Rótulo 2016, Niepoort, Dão, Portugal (17,30 $ - Code SAQ 13088030)

Caldas 2017, Alves de Sousa, Douro, Portugal (15,10 $ - Code SAQ 10865227)

Patrick

Papegaai 2018, AA Badenhorst, Swartland, Afrique du Sud (19,15 $ - Code SAQ 13632306)

Juveniles Chardonnay 2017, Tantalus, Okanagan, Canada (28,45 $ - Code SAQ 13601382)

Mathieu

Le Grand Ballon 2018, Joël Delaunay, Val de Loire, France (14,00 $ - Code SAQ 13993013)

Indigène 2017, Château de Javernand, Chiroubles, France (23,00$ - Code SAQ 14128451)

Les vins dégustés :

Bouvet Ladubay Brut Saumur, France (20,60$ - Code SAQ 35444) - Avec Catherine Duchene de InterLoire

Qvevris Rkatsiteli 2014, Tbilvino, Géorgie (23,05 $ - Code SAQ 14139732) - À l’aveugle

À la semaine prochaine!