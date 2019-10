L’Halloween chez les sorcières

Pour les enfants, l’Halloween signifie déguisements et bonbons. Pour celles qui se considèrent comme de vraies sorcières et qui pratiquent la religion wicca, la fête des morts équivaut au Nouvel An et s’appelle Samhain. Coup d’œil sur cet univers peu connu.

À la boutique de magie blanche Charmes et Sortilèges, sur le Plateau-Mont-Royal, se dresse aujourd’hui un «autel des sabbats», consacré aux défunts. De 11 h 30 à 20 h, des adeptes s’y arrêtent pour accomplir un rituel d’une dizaine de minutes.

«Plusieurs apportent une petite offrande à déposer sur l’autel, soit quelques herbes, une pierre, une belle image ou photo, un petit bricolage en rapport avec l’énergie du sabbat», a expliqué Maryline, la prêtresse qui officie le Samhain cette année.

Populaire

Le rituel du Samhain s’avère toujours populaire chez Charmes et Sortilèges, au point où la boutique doit parfois fermer ses portes plus tard que prévu pour permettre à tout le monde de participer, a expliqué Kim Taschereau, qui travaille dans la boutique depuis 11 ans, et qui a elle-même disposé sur l’autel des photographies de sa grand-mère et de son oncle disparus cette année.

Pour elle, Samhain, c’est l’Halloween prise au pied de la lettre: une célébration des morts. «Honorer quelqu’un qui est décédé, c’est injecter de la joie dans son souvenir, c’est se reconnecter, c’est retrouver le sentiment d’amour et de bonheur que l’on éprouvait avec cette personne», a dit Kim.

Magie blanche

La boutique Charmes et Sortilèges a pignon sur rue à Montréal depuis plus de 15 ans. Si son créneau d’affaires peut sembler surprenant, les ventes vont assez bien pour qu’une succursale ait ouvert ses portes à Québec cet été.

Le magasin se spécialise dans la magie blanche, à l’exclusion, précisent ses responsables, de toutes pratiques aux intentions malveillantes. Sur ses étagères aux allures d’apothicaire médiéval, on retrouve des baguettes «magiques», des chandelles consacrées, de l’encens rituel, des herbes et des racines, des grimoires, des cartes de divination, des boules de cristal, etc.

L’Halloween exaspère certains adeptes de la sorcellerie, qui y voient une profanation parodique et commerciale du Samhain. Kim ne partage pas cet avis. «Non seulement l’Halloween a toujours été ma fête préférée, mais mon tout premier déguisement à l’âge de cinq ans m’a aiguillée vers ma vocation: sorcière», a-t-elle raconté.