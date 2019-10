L’Halloween en 9 chiffres

L'Halloween, c’est plus qu’une fête costumée et de tournées des maisons (ou des bars). C’est aussi une fête économique qui rapporte autant de dollars que de bonbons, tant chez nous que chez nos voisins du sud.

4 millions

C’est le nombre approximatif d’enfants âgés de 5 à 14 ans en mesure d’aller faire la récolte aux bonbons au Canada.

85 %

85 % des familles québécoises avec de jeunes enfants ont participé à Halloween en 2017. En revanche, seulement 27 % des ménages sans enfants ont participé à la fête.

67 $

C’est la dépense moyenne des Québécois participant à Halloween en 2017. Il augmente à 81 dollars pour les 18-34 ans.

En moyenne 39 dollars étaient alloués simplement pour le costume, même si 39 % des participants ont personnellement confectionné leur déguisement.

Deuxième fête

C'est la deuxième fête où les Canadiens dépensent le plus après Noël avec près d’un milliard de dollars en achats tant dans les confiseries que dans les costumes et autres décorations.

9 milliards de dollars américains

Aux États-Unis, en 2018, 175 millions de personnes ont fêté l'Halloween et ont dépensé près de 9 milliards de dollars, soit 86,79 dollars par personne. Un record puisqu’en 2019, on s’attend à une faible baisse, soit près de 86,13 dollars par personne.

55 000 tonnes

C’est la quantité de bonbons et de chocolats vendue par les cinq plus grandes entreprises de sucreries pendant la période d’Halloween.

Une compagnie

La compagnie Rubie’s Costume Co est la plus grande entreprise de déguisement au monde et fournit à tous les amateurs d’héroïnes, princes, monstres et sorcières en tout genre leurs apparats d’un soir.

La moitié des costumes aux États-Unis proviennent notamment de cette compagnie.

575,26 millions de dollars US

C’est le prix que dépenseront nos voisins du sud en citrouilles, soit près de 3,89 dollars par citrouille. La consommation de citrouilles durant Halloween équivaut à 80 % de l’offre américaine.

3 millions de dollars

Les Canadiens tendent à être généreux autour du 31 octobre et donnent en moyenne 3 millions de dollars chaque année à des charités en tout genre.