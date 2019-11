Mario Tessier au théâtre

Après plus de 25 ans de carrière sur scène, à la télé et à la radio, l’humoriste Mario Tessier ajoutera une corde à son arc, l’été prochain, en faisant ses premiers pas au théâtre.

Mordu de la scène, Mario Tessier retrouve les planches, cette année, avec deux projets plutôt qu’un. Alors qu’il entame ces jours-ci la tournée de son spectacle Transparent, l’humoriste nous apprend qu’il jouera tout l’été prochain dans la pièce Kilimandjaro, écrite par Mario Jean.

La pièce sera présentée une quarantaine de soirs au Théâtre La Marjolaine, à Eastman, dès le 18 juin 2020. Elle mettra en scène trois couples dans l’ascension du plus haut sommet de la Tanzanie. Bernard Fortin et Valérie Blais font aussi partie de la distribution.

« J’aime me mettre en danger et faire des trucs que je n’ai jamais faits, confie Mario Tessier. C’est très bien écrit, très drôle. C’est pour ça que j’ai dit oui. »

Retour des Grandes Gueules ?

D’ici là, Mario Tessier sera en tournée avec son deuxième spectacle solo, Transparent, mis en scène par Serge Postigo. Un spectacle qui porte bien son titre, puisque l’humoriste de 48 ans s’y dévoile plus que jamais dans une quête de vérité comique de 90 minutes.

« Écrire ce spectacle-là, ç’a été tout un travail d’humilité », a-t-il raconté dans une longue entrevue au Journal, qui sera publiée ce samedi dans le Cahier Weekend. L’humoriste s’est confié sur son amour profond de la scène et sa vision de la vie, à l’approche de la cinquantaine.

Puis, il ne ferme pas la porte à un retour sur scène, « un jour », avec son ancien complice des Grandes Gueules, José Gaudet.

« Il y a trois ou quatre ans, c’est sûr que j’aurais dit que ça n’arriverait jamais. Maintenant, je ne ferme pas la porte, a-t-il affirmé. On a recommencé à avoir du fun ensemble. On a toujours été des amis, mais le fun n’était plus là. Ça m’avait manqué. Mais pour l’instant, je veux savourer pleinement ma tournée. »

Mario Tessier animera le tapis rouge du Gala Les Olivier le 8 décembre.

► Toutes les dates de sa tournée Transparent sont disponibles au mariotessier.ca.