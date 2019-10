Micheline Lanctôt présente «Une manière de vivre» à Montréal

MONTRÉAL – Qu’importe la date de l’Halloween dans son quartier, Micheline Lanctôt n’avait pas la tête à la distribution de friandises, jeudi soir. La cinéaste présentait plutôt son nouveau film, «Une manière de vivre», en première à Montréal.

Celle dont le précédent long métrage, «Autrui», remontait à 2014, était accompagnée de son équipe d’acteurs, composée de Laurent Lucas, Rose-Marie Perreault, Gabrielle Lazure, Jacqueline van de Geer, Paul Doucet, Pierre-Luc Lafontaine et Ariel Ifergan, sur le tapis rouge, qui avait été déroulé au Cinéma du Musée des beaux-arts. Un cocktail avec invités précédait le visionnement.

Tourné à l’été et à l’automne 2018, le film entrecroise les destins de Colette (Gabrielle Lazure), qui vient de perdre son mari dans des circonstances tragiques et se culpabilise de ne pas avoir été à ses côtés, sa fille Gabrielle (Rose-Marie Perreault), boulimique, qui travaille comme escorte de luxe et mène une existence houleuse et sans but, et Joseph (Laurent Lucas), un enseignant en philosophie belge, spécialiste de Spinoza, de passage à Montréal pour un colloque. La rencontre de ces trois êtres changera leurs vies à jamais.

La première mondiale d’«Une manière de vivre» a eu lieu samedi dernier au 38e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, et l’œuvre a aussi été projetée à Québec le mardi 29 octobre.

«Une manière de vivre» prend l’affiche au Québec vendredi.