Micheline Lanctôt: un film puisé dans son vécu

Micheline Lanctôt estime que son nouveau long métrage, Une manière de vivre, dont la première avait lieu jeudi au Cinéma du Musée, est «probablement» le plus personnel de sa filmographie en tant que réalisatrice. Et pour cause: elle a elle-même traversé le drame vécu par deux de ses personnages, la boulimie et le deuil d’un conjoint.

«Ce sont des références inconscientes, mais c’est venu naturellement en essayant de construire une histoire. J’ai été boulimique de l’âge de 16 à 33 ans; ç’a été long avant que ça se règle. J’avais très honte d’en parler, mais j’ai fini par être capable d’aborder le problème. Les problèmes alimentaires, malheureusement, sont en voie d’augmentation, et je trouve important d’en parler», a expliqué Micheline Lanctôt.

Quant au deuil de son partenaire de vie, la cinéaste a dû l’affronter il y a une dizaine d’années. «Je n’étais pas à côté de lui quand il est mort, et ça m’a beaucoup troublée», a-t-elle précisé.